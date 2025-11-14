Am 14. November ist Weltdiabetestag. Mehr als neun Millionen Menschen leiden hierzulande an der Volkskrankheit – Diabetes Typ 2. Der Köthener Arzt Eike Rosenkranz dazu im Gespräch.

Das Mammut in der Küche - Wie ein Köthener Arzt das Risiko einer Diabetes-Erkrankung einschätzt

Köthen/MZ. - Er zählt zu den Volkskrankheiten: der Diabetes. Deutschlandweit leiden rund elf Millionen Menschen daran. Bei den meisten wird Typ-2 – der sogenannte „Alterszucker“ – diagnostiziert, der allerdings nicht zwingend mit dem Alter zu tun hat, unterstreichen Mediziner und Ernährungswissenschaftler. Am heutigen 14. November ist Weltdiabetestag. Aus diesem Anlass hat MZ-Mitarbeiterin Sylke Hermann mit Dr. Eike Rosenkranz gesprochen. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Diabetologe und betreibt in der Aribertstraße in Köthen seit 2025 eine Schwerpunktpraxis für Diabetes-Erkrankungen.