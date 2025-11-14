Greta Heimann aus Halle hat die Team Fights überstanden. Damit steht die 20-Jährige im Halbfinale der diesjährigen Staffel der TV-Show The Voice of Germany. Warum sie ihren Coach Nico Santos vor ihrem Auftritt in den Team Fights eigentlich noch für verrückt erklärt hat.

Wie Greta Coach Nico Santos bei The Voice den Vogel zeigt

Auch bei den Team Fights von The Voice of Germany war Greta Heimann (20) aus Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Der Serienabend ist schon fast vorbei. Die Zuschauer warten nur noch auf zwei Auftritte der Team Fights bei der Ausstrahlung am Freitag von The Voice of Germany. Dann steht fest, welche Talente ins Halbfinale einziehen. Als Nico Santos, einer der Coaches der diesjährigen Staffel, ankündigt, wer für sein Team als nächstes in die Singarena tritt, liegt Greta Heimann hinter der Bühne bereits auf dem Sofa.