Die Stadt Bad Dürrenberg gibt einen Einblick in die eigene Wirtschaftsförderung. Ein großer Gewerbestandort wird sie wohl auch zukünftig nicht. Dafür fehlt ihr etwas Entscheidendes.

Trotz Interesse an der Solestadt werden nur wenige Investoren fündig

Bad Dürrenberg/MZ. - Im Namen trägt der Bau- und Wirtschaftsförderungsausschuss der Stadt Bad Dürrenberg zwei zentrale Kernfelder. Räte und Verwaltung diskutieren über Baumaßnahmen und sollen sich im zweiten Teil um die Wirtschaftsförderung kümmern. Letztere kam Räten wie Steffen Eigenwillig (Die Linke) immer wieder zu kurz. Nun will die Stadt halbjährlich einen Bericht zur Wirtschaftsförderung erstatten und hat jüngst den ersten Anlauf gewagt.