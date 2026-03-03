Szeneclub in Halle-Ost Ein letztes langes Party-Wochenende: Warum es das „Final Closing“ in der Station Endlos in Halle beinahe nicht gegeben hätte
Nach der letzten große Sause in der Station Endlos ist das Bedauern über die Schließung von Halles bekanntestem Club noch größer geworden. Dabei wäre es zu dieser letzten Feier fast gar nicht gekommen. Was das mit den Partys der vergangenen Monate zu tun hat.
Aktualisiert: 03.03.2026, 12:14
Halle (Saale)/MZ. - Die letzte Silvesterparty stieg zum Jahreswechsel, eine weitere wird es in der Station Endlos nicht geben. Zwar folgten seither noch weitere Veranstaltungen, doch mit jeder rückte das Ende von Halles bekanntestem Club wieder ein Stückchen näher. Am vergangenen Wochenende wurde nun ein allerletztes Mal durchgefeiert.