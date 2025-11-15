Seit vielen Jahren wurde darüber geredet, jetzt kann hoffentlich bald gehandelt werden: Die Stadt Falkenstein/Harz bekommt 200.000 Euro Fördergeld für die Sanierung des Burgteichs in Ermsleben. Das Gewässer soll zu einem neuen Ausflugsziel am Europaradweg R 1 werden.

Idyllisch, aber dringend sanierungsbedürftig: der Burgteich in Ermsleben. Die Stadt Falkenstein hat für die Sanierung Fördermittel in Aussicht.

Ermsleben/MZ. - „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr loslegen können. Die Ermslebener haben lange darauf gewartet, dass am Burgteich etwas passiert“, sagt Falkensteins Bürgermeister Rico Röse (Freie Wähler). Tatsächlich wird über die Sanierung des Gewässers seit vielen Jahren gesprochen, passiert ist bislang nichts.