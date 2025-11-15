Was es beim Lichterzauber des Allstedter Heimatvereins in diesem Jahr zu erleben gibt, was Glühwein und Roster kosten und welche Märkte man davor und danach erleben kann.

Gleich drei Adventsmärkte in Allstedt - und die Preise bleiben bodenständig

Für den „Lichterzauber“ schlüpfen die Mitglieder des Allstedter Heimatvereins wieder in ihre Wichtelkostüme.

Allstedt/MZ. - Allstedt mag nicht groß sein, die Vorweihnachtszeit allerdings wird in der Stadt gleich mit mehreren Weihnachtsmärkten zelebriert. Der größte von ihnen – der „Lichterzauber“ des Allstedter Heimatvereins – findet am 29. November, dem Samstag vor dem ersten Advent statt. 15 Uhr erfolgt der offizielle Start am Rathaus, wo die Vereinsmitglieder dann schon den neuen Weihnachtsbaum geschmückt haben werden. Während oben die großen Kugeln hängen, ist in den unteren Etagen Platz für Schmuck, der in den Kindereinrichtungen der Stadt gebastelt wird.