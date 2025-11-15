In Bergwitz mischt ein neuer Verein mit: „Unser Bergwitz“ will das Miteinander im Dorf stärken. Erste Projekte wie die Restaurierung der Holzeisenbahn laufen schon. Welche Pläne es noch gibt.

Der neu gegründete Verein „Unser Bergwitz“ will den Spielplatz am Seeufer zu einem Treffpunkt für alle Generationen machen.

Bergwitz/MZ. - In Bergwitz gibt es viele Vereine: den Anglerverein, dieIG Natur und Umwelt, die Rassegeflügelzüchter oder den Bergwitzer Volkschor, um nur einige zu nennen.Und trotzdem fehlte genau der eine, der alles zusammenhält. Jetzt gibt es ihn. Er nennt sich „Unser Bergwitz“ und ist offiziell noch kein Jahr alt. Im April 2024 traf sich eine erste Runde zur konstituierenden Sitzung, seit Januar ist der Verein eingetragen. Doch seine Wurzeln reichen weiter zurück. Und zwar in eine Zeit, als im Ort schlicht von „den Muttis“ die Rede war.