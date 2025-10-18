Der Volkschor Bergwitz feiert nächstes Jahr sein 160-jähriges Bestehen. Statt sich auf Traditionen auszuruhen, überrascht der Chor mit einem vielseitigen Repertoire: von Schlagerhits bis Gospel.

160 Jahre Volkschor Bergwitz: Wie ein Traditionschor mit Pop und Gospelmusik gegen das Klischee singt

17 aktive Sängerinnen und Sänger gehören dem Volkschor an und treffen sich einmal pro Woche zur Probe im Gemeinde- und Sportzentrum.

Bergwitz/MZ. - „Singen verbindet.“ Es ist einer dieser Sätze, die man so oft hört, dass sie fast zu selbstverständlich klingen. Doch in Bergwitz ist er gelebte Wirklichkeit. Denn seit 1866 treffen sich hier Menschen, um gemeinsam zu singen – durch Kriege, Wenden und gesellschaftliche Umbrüche hindurch. Der Volkschor Bergwitz 1866, einer der ältesten seiner Art in der Region, feiert im kommenden Jahr sein 160-jähriges Bestehen. Und er beweist, dass das, was die Sänger heute auf die Bühne bringen, mit dem alten Bild eines Volkschors wenig zu tun hat.