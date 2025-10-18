Während sich viele Vogelzuchtvereine im Saalekreis auflösen, wächst der Verein in Braunsbedra weiter. Zum Jubiläum lädt er Anfang November zur großen Schau in die Pfännerhall.

Vogelausstellung in Braunsbedra lockt Züchter und Besucher in die Pfännerhall

Rosenköpfchen gehören zu den Arten, die von den Vogelfreunden Braunsbedra gehalten werden.

Braunsbedra/MZ. - Ein halbes Jahrhundert. So lange gibt es den Verein Vogelfreunde Braunsbedra schon. Das feiern die aktuell 20 Mitglieder nicht nur intern, sondern wieder mit einer Ausstellung. Sie findet am ersten Novemberwochenende in der Pfännerhall statt.