Wieso in Kleinhelmsdorf bei einer gemeinsamen Backaktion von Jung und Alt gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen wurden und warum das im Bild festgehalten worden ist.

Um Doreen Granzow haben sich vor allem die kleinen Kinder versammelt, so dass gemeins Plätzchen geformt werden.

Kleinhelmsdorf/MZ. - Wenn die Oma mit dem Enkel... Plätzchen bäckt. In Kleinhelmsdorf ist das am Freitagnachmittag nicht in den eigenen vier Wänden sondern im Seniorenraum des Dorfes passiert. Wolfgang Börner, Vorsitzender des Seniorenbeirates der Verbandsgemeinde Wethautal, hatte das Backspektakel von Jung und Alt initiiert und war damit beim Heimatverein und der Seniorengruppe auf offene Ohren gestoßen. Zumal man das selbstgefertigte Weihnachtsbackwerk auch schon am Nikolaustag beim Familienglühweinabend des Heimatvereines aber auch beim weihnachtlichen Seniorennachmittag gut gebrauchen kann.