Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier will zwei mobile Geschwindigkeitsanzeigetafeln in der Stadt aufstellen. Wie die auf den Straßen der Ortsteile für mehr Sicherheit sorgen sollen.

In den Ortsteilen der Stadt Seeland sollen künftig zwei mobile Geschwindigkeitsmesstafeln – ähnlich hier der abgebildeten Tafel in Westdorf – Geschwindigkeitsverstöße aufzeichnen.

Seeland/MZ - Am Kindergarten wird gerast? Die Durchfahrtsstraße ist eine Rennstrecke? Autofahrer sind in der Nacht viel zu schnell unterwegs? Immer wieder landen auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters Beschwerden über unangemessene Geschwindigkeiten auf den Straßen der Seeland-Ortsteile. Robert Käsebier (parteilos) hat das Problem deshalb zur Chefsache gemacht und bei Firmen um Spenden gebeten, damit die Stadt sich zwei mobile Anzeigetafeln kaufen kann.