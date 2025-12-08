News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 8. Dezember 2025: HFC-Stürmer mit Tor des Monats? +++ Letzter Tag im DB-Museum +++ Angriff auf spielende Kinder
HFC-Stürmer Malek Fakhro ist mit seinem Treffer in Jena für das Tor des Monats nominiert, der letzte Öffnungstag im DB-Museum schafft Klarheit über den Preis für den Erhalt, eine offenbar genervte kippt chemikalienhaltiges Wasser auf spielende Kinder in Neustadt: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 8. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.
Was passiert heute am Montag, 8. Dezember, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?
Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.
Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 5. Dezember.
Das ist neu am Montag in Halle:
7.28 Uhr – Kunstpreis: Varadys „Einunddreißig“
Bilder von Bildern: Die mit dem Halleschen Kunstpreis geehrte Künstlerin Dagmar Varady zeigt im Literaturhaus unter dem Titel „Einunddreißig“ Arbeiten aus 31 Jahren.
Werkschau von Dagmar Varady in Halle: Frau in Blau
7.01 Uhr – Hochzeit auf dem Weihnachtsmarkt
Glühwein zum Anstoßen nach dem Ja-Wort: Warum es Ärztin Sissy und ihren Tino mit der Hochzeitsgesellschaft auf den Weihnachtsmarkt in Halle zog. Dort endete indes eine Glühwein-Ära. Und eine neue soll beginnen.
Das gab es in Halle noch nie - eine Hochzeit auf dem Weihnachtsmarkt
6.40 Uhr – HFC: Fakhro bei Wahl zum Tor des Monats
Große Ehre für Malek Fakhro: Der Angreifer des Halleschen FC traf traumhaft gegen Carl Zeiss Jena und steht jetzt in der Auswahl zum Tor des Monats. Welche Tore noch zur Wahl stehen und welcher Spieler der Rot-Weißen die Auszeichnung zum bisher einzigen Mal erhielt.
6.27 Uhr – Nikolaus: Rund 30 Teilnehmer beim Saaleschwimmen
Rund 50 mutige Saaleschwimmer kamen am Samstagnachmittag zum traditionellen Nikolaussaaleschwimmen. Bei 4,7 Grad Wassertemperatur wurde gebadet.
Winterbaden in der Saale in Halle: Rund 30 Mutige im eiskalten Wasser
6.14 Uhr – Frau kippt chemikalienhaltiges Wasser auf spielende Kinder
Eine 25-Jährige kippt am Samstagmittag in Halle-Neustadt chemikalienhaltiges Wasser auf spielende Kinder. Vermutlich hatten sie sie zuvor genervt. Jetzt ermittelt die Polizei. Was bisher bekannt ist.
5.58 Uhr – So teuer wird die Rettung des DB-Museums
Am Nikolaustag sorgten Bahnfans für einen Ansturm auf das DB-Museum an der Berliner Brücke in Halle. Passiert kein Wunder, bleibt es für immer zu. Nur sehr viel Geld kann es noch richten.
Riesenandrang am letzten Öffnungstag im Bahnmuseum Halle - wie viel Geld für die Rettung benötigt wird
Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.