Heute in Halle am 8. Dezember 2025: HFC-Stürmer mit Tor des Monats? +++ Letzter Tag im DB-Museum +++ Angriff auf spielende Kinder

Das ist neu am Montag in Halle:

7.28 Uhr – Kunstpreis: Varadys „Einunddreißig“

Bilder von Bildern: Die mit dem Halleschen Kunstpreis geehrte Künstlerin Dagmar Varady zeigt im Literaturhaus unter dem Titel „Einunddreißig“ Arbeiten aus 31 Jahren.

Werkschau von Dagmar Varady in Halle: Frau in Blau

Dagmar Varady: „Katrina“ (2005), „Colorama“ aus der Werkgruppe „Panorama“ (Ausschnitt) ) (Foto: Dagmar Varady

7.01 Uhr – Hochzeit auf dem Weihnachtsmarkt

Glühwein zum Anstoßen nach dem Ja-Wort: Warum es Ärztin Sissy und ihren Tino mit der Hochzeitsgesellschaft auf den Weihnachtsmarkt in Halle zog. Dort endete indes eine Glühwein-Ära. Und eine neue soll beginnen.

Das gab es in Halle noch nie - eine Hochzeit auf dem Weihnachtsmarkt

Prost auf eine glückliche Zukunft: Sissy Richter und Tino Wicking stoßen auf dem Weihnachtsmarkt an. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Lesen Sie heute von Dirk Skrzypczak: Mädchen kämpft ums sein Leben - Polizei ermittelt gegen die Mutter

6.40 Uhr – HFC: Fakhro bei Wahl zum Tor des Monats

Große Ehre für Malek Fakhro: Der Angreifer des Halleschen FC traf traumhaft gegen Carl Zeiss Jena und steht jetzt in der Auswahl zum Tor des Monats. Welche Tore noch zur Wahl stehen und welcher Spieler der Rot-Weißen die Auszeichnung zum bisher einzigen Mal erhielt.

Malek Fakhro besorgte gegen Carl Zeiss Jena mit einem Traumtor die Führung für den Halleschen FC. (Foto: Imago/Bild13)

In Podcast-Folge 33 von „Chemie kennt keine Liga“ mit dem Titel Wiederauferstehung im Paradies - der HFC überrascht mit zwei Gesichtern diskutieren die Kollegen, wie aus Krise wieder Aufbruch wurde – mit taktischen Kniffen, einem neuen Goalgetter und spürbarem Zusammenhalt.

6.27 Uhr – Nikolaus: Rund 30 Teilnehmer beim Saaleschwimmen

Rund 50 mutige Saaleschwimmer kamen am Samstagnachmittag zum traditionellen Nikolaussaaleschwimmen. Bei 4,7 Grad Wassertemperatur wurde gebadet.

Winterbaden in der Saale in Halle: Rund 30 Mutige im eiskalten Wasser

Am Samstagnachmittag fand das traditionelle Nikolaus-Saaleschwimmen statt. (Foto: Marvin Matzulla)

6.14 Uhr – Frau kippt chemikalienhaltiges Wasser auf spielende Kinder

Eine 25-Jährige kippt am Samstagmittag in Halle-Neustadt chemikalienhaltiges Wasser auf spielende Kinder. Vermutlich hatten sie sie zuvor genervt. Jetzt ermittelt die Polizei. Was bisher bekannt ist.

Rettungskräfte und Polizei im Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

5.58 Uhr – So teuer wird die Rettung des DB-Museums

Am Nikolaustag sorgten Bahnfans für einen Ansturm auf das DB-Museum an der Berliner Brücke in Halle. Passiert kein Wunder, bleibt es für immer zu. Nur sehr viel Geld kann es noch richten.

Riesenandrang am letzten Öffnungstag im Bahnmuseum Halle - wie viel Geld für die Rettung benötigt wird

Der Andrang war riesig. Gut 2.000 Besucher wollten die großen und kleinen Schätze in Halles Bahnmuseum noch einmal sehen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halles Tag im Überblick

