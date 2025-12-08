Der Sturz eines Kindes aus einem Wohnblock in Neustadt beschäftigt Betroffene und Anwohner weiter - auch die Polizei. Ebenfalls wichtig: Ist der letzte Vorhang für das Bahnmuseum gefallen?

Freitagmorgen ereignete sich ein furchtbares Unglück in Halle-Neustadt. Eine Siebenjährige stürzte aus einem Fenster über zehn Meter in die Tiefe. Während das Mädchen um sein Leben kämpft, ermittelt die Polizei nun gegen die Mutter. Hat sie ihre Aufsichtspflicht verletzt?

Großer Andrang herrschte am Samstag im Bahnmuseum an der Berliner Brücke. Geht es nach der DB-Stiftung, fällt das Museum dem Rotstift zum Opfer. Über 2.000 Besucher kamen noch einmal in den Lokschuppen. Noch glimmt der Funke der Hoffnung. Um das Ende allerdings abzuwenden, ist vor allem viel Geld notwendig. Das macht es umso schwieriger.

Es ist eine schöne wenn auch frostige Tradition: das Nikolausschwimmen in der Saale. Am Samstag trauten sich wieder zahlreiche Mutige in die eisigen Fluten. Mein Kollege Marvin Matzulla hat das spektakuläre Treiben beobachtet.

