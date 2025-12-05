es gibt diese Jahre, da bin ich in Sachen Weihnachten spät dran. 2025 ist definitiv wieder einmal so ein Jahr. Der Weihnachtsmarkt in Halle ist längst eröffnet, doch bisher bin ich nur kurz vorbeigehuscht. Die ersten Weihnachtskonzerte sind schon über die Bühne gegangen, allerdings ohne mich. Und in den heimischen vier Wänden sieht's bis dato überhaupt nicht weihnachtlich aus, Pyramide und sonstige festliche Deko sind noch verstaut in Kisten auf dem Boden. Und dann ist da ja die alle Jahre wiederkehrende Überlegung, was man den Liebsten denn zu Weihnachten schenkt. Ich habe noch kein einziges Geschenk gekauft, geschweige denn gebastelt, gestaltet oder sonst wie improvisiert. Um nun aber nicht in Schnappatmung zu verfallen, erinnere ich mich daran, worauf es zu Weihnachten ankommt: die Besinnlichkeit. Für Glühwein und Weihnachtskonzert bleibt ja noch genügend Zeit. Die Geschenkideen ploppen gerade auch so nach und nach auf. Und am Anblick der großen Pyramide und der hübschen Figürchen werde ich mich eben für etwas kürzere Zeit erfreuen als sonst. Zu meiner Verteidigung will ich noch einwenden: Ich habe noch nirgendwo den Song „Last Christmas“ gehört. Denn braucht's aber schon.

Wo wir schon beim Thema sind: Monika Backhaus ist seit Jahrzehnten Schaustellerin und auf dem Weihnachtsmarkt in Halle für ihre DDR-Waffeln und Kräppelchen bekannt. Nun steht ihr „Kleines Backhaus“ hinter der Tankstelle in Salzmünde. Wie es dazu gekommen ist, hat meine Kollegin Luisa König in Erfahrung gebracht.

Vor Heiligabend kommt bekanntlich Nikolaus. Speziell für Bahnfans ist der 6. Dezember diesmal ein besonderer Tag. Denn das DB-Museum Halle öffnet Nikolaus das letzte Mal. Oder gibt es doch eine Zukunft? Mein Kollege Dirk Skrzypczak fasst die aktuellen Entwicklungen in Sachen Museumsschließung zusammen.

Veränderungen im Stadtbild sind indes in Halles Südstadt zu erwarten. Dort soll ein zentraler Platz erneuert werden, dessen Gestaltung noch aus DDR-Zeiten stammt. Die soll nun weg. Kostenpunkt für Umgestaltung: rund eine Million Euro. Mein Kollege Jonas Nayda informiert über das Vorhaben.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und noch eine schöne Adventszeit.

Ihr Denny Kleindienst