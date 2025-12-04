Ein zentraler Platz in der halleschen Südstadt soll erneuert werden. Die Gestaltung stammt noch aus DDR-Zeiten. Der Stadtrat soll eine Million Euro dafür freigeben.

Alte DDR-Gestaltung in der Südstadt von Halle soll weg

Der Platz der Völkerfreundschaft in der Südstadt von Halle

Halle (Saale)/MZ. - Der Platz der Völkerfreundschaft in der halleschen Südstadt soll neu gestaltet werden. Fast eine Million Euro soll der Stadtrat dafür freigeben. Laut Stadtverwaltung ist das Pflaster stark verschlissen, die Gestaltung aus DDR-Zeiten nicht mehr zeitgemäß. Mit der neuen Variante sollen gleich mehrere Ziele erreicht werden.