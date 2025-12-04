weather wolkig
  4. Platz der Völkerfreundschaft: Alte DDR-Gestaltung in der Südstadt von Halle soll weg

Ein zentraler Platz in der halleschen Südstadt soll erneuert werden. Die Gestaltung stammt noch aus DDR-Zeiten. Der Stadtrat soll eine Million Euro dafür freigeben.

Von Jonas Nayda 04.12.2025, 10:56
Der Platz der Völkerfreundschaft in der Südstadt von Halle
Der Platz der Völkerfreundschaft in der Südstadt von Halle (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Der Platz der Völkerfreundschaft in der halleschen Südstadt soll neu gestaltet werden. Fast eine Million Euro soll der Stadtrat dafür freigeben. Laut Stadtverwaltung ist das Pflaster stark verschlissen, die Gestaltung aus DDR-Zeiten nicht mehr zeitgemäß. Mit der neuen Variante sollen gleich mehrere Ziele erreicht werden.