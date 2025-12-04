4d8EZ4666deiBhaQ_hfur3frW62

Er hat sich in Grund und Boden geschämt, beim Plädoyer seines Verteidigers Kay Friedenstab außerdem Tränen vergossen. Der Angeklagte fühlte sich überhaupt nicht wohl in seiner Haut.

Verbotene Bilddateien auf Handy

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 31-jährigen gebürtigen Bernburger vorgeworfen, sieben Bilddateien gespeichert zu haben, auf denen Mädchen im Alter zwischen fünf und zehn Jahren nackt und beim Geschlechtsverkehr zu sehen sind. Am 6. August 2024 stellten die Beamten bei einer Hausdurchsuchung das Samsung-Handy des Altenpflegers sicher. Bei der Auswertung der Daten wurden diese Dateien von Spezialisten des Landeskriminalamts gefunden.

Geständig eingelassen

„Den Tatvorwurf räumt mein Mandant vollumfänglich ein. Er hat sich die sieben Dateien aus dem Internet heruntergeladen und sich nichts weiter dabei gedacht. Eine Neigung in dieser Richtung liegt nicht vor. Es handelte sich um Neugierde“, erklärte Rechtsanwalt Kay Friedenstab bei der Verhandlung am Bernburger Amtsgericht.

„Großen Mist gebaut“

Auf Nachfrage von Strafrichter André Stelzner nahm auch der Angeklagte selbst Stellung zu den Vorwürfen. „Ich habe einen riesigen Fehler begangen, immer noch schlaflose Nächte und einen Knoten im Bauch, wenn ich daran denke. Es tut mir wirklich unheimlich leid. Ich habe mich danach belesen und weiß jetzt, welchen großen Mist ich gebaut habe“, sagte der Mandant von Kay Friedenstab.

Noch nicht vorbestraft

Der Beschuldigte hatte trotz der schweren Vorwürfe den einen oder anderen Pluspunkt bei Gericht und Staatsanwaltschaft gesammelt, wie Amtsanwältin Scherf in ihrem Plädoyer betonte. „Der Mann hat sich in seinem Leben noch nie etwas zu Schulden kommen lassen und räumte die Tat ein. Die Anzahl der gefundenen Dateien ist im Vergleich zu ähnlichen Fällen relativ gering“, so die Amtsanwältin die eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro beantragte. Kay Friedenstab wies noch einmal deutlich daraufhin, dass sein Klient eine starke Selbstreflexion gezeigt habe und bat um eine angemessene Geldstrafe.

Knapp unter „Schallmauer“

Dieser Wunsch, den der Verteidiger im Sinne seines Klienten aussprach, wurde dem Angeklagten erfüllt. André Stelzner verurteilte den Altenpfleger zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro, und damit zu insgesamt 4.500 Euro. „Wir reden über sieben Dateien. Sie haben sich mit der Tat intensiv auseinandergesetzt. Auch das Verfahren hat offensichtlich Eindruck hinterlassen. Das Gericht will Ihnen keine zusätzlichen Brocken in den Weg legen und Ihnen den Lebensweg nicht verbauen“, begründete der Strafrichter seine Entscheidung.

90 Tagessätze

90 Tagessätze sind die sogenannte „Schallmauer“. Wäre der Angeklagte zu 100 Tagessätzen verurteilt worden, hätte diese Strafe im erweiterten polizeilichen Führungszeugnis gestanden. So bleibt dieses aber sauber. Das Urteil wurde angenommen und ist damit rechtskräftig.