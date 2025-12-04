Ein kleiner Hund ist am Concordia See in einen Schacht gefallen und konnte sich nicht selbständig wieder befreien. Die Feuerwehr musste helfen.

Schadeleben/MZ - Feuerwehrleute aus Schadeleben und Friedrichsaue haben am Donnerstagmorgen bei einem ungewöhnlichen Einsatz einem kleinen Hund das Leben gerettet. „Das Tier war in Schadeleben unterhalb des Seelandforums in Richtung Concordia See unangeleint unterwegs und ist in einen Regenwasserschacht gelaufen“, berichtet Niko Przybille, der als Stadtwehrleiter der Stadt Seeland bei dem Einsatz mit dabei war.