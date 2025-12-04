Im Mehrgenerationenhaus Merseburg treffen sich Seniorinnen seit 15 Jahren regelmäßig. Warum der Treff gegen Einsamkeit im Alter hilft - und wie neue Gruppen enstehen sollen.

Gegen Einsamkeit im Alter: Warum der Seniorinnen-Treff im Mehrgenerationenhaus Merseburg seit 15 Jahren hält

Albertina Denuth-Goryl, Waltraud Wendland und Helga Otten (v. l.) beim Treffen der „Frauen 50 plus“ im Mehrgenerationenhaus Merseburg. Seit über einem Jahrzehnt pflegen die Seniorinnen hier ihre Gemeinschaft – mit Gesprächen, Erinnerungen und gegenseitiger Unterstützung.

Merseburg/MZ. - Dienstagvormittag, kurz nach zehn Uhr: Fünf Frauen haben sich an einem Tisch im Mehrgenerationenhaus Merseburg niedergelassen, Kaffee- und Teetassen vor sich und das hübsche Grün auf der Fensterbank hinter sich. Etwas verloren, aber zufrieden wirkt die kleine Runde in dem großen Raum.