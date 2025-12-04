Neue Gruppe geplant Gegen Einsamkeit im Alter: Warum der Seniorinnen-Treff im Mehrgenerationenhaus Merseburg seit 15 Jahren hält
Im Mehrgenerationenhaus Merseburg treffen sich Seniorinnen seit 15 Jahren regelmäßig. Warum der Treff gegen Einsamkeit im Alter hilft - und wie neue Gruppen enstehen sollen.
04.12.2025, 12:00
Merseburg/MZ. - Dienstagvormittag, kurz nach zehn Uhr: Fünf Frauen haben sich an einem Tisch im Mehrgenerationenhaus Merseburg niedergelassen, Kaffee- und Teetassen vor sich und das hübsche Grün auf der Fensterbank hinter sich. Etwas verloren, aber zufrieden wirkt die kleine Runde in dem großen Raum.