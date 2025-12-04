Die Frauen des Syntainics MBC scheitern im Pokal mal wieder an Alba Berlin. Dabei lag der Basketball-Bundesligist komfortabel vorn. Reicht die Qualität einfach nicht?

Immer wieder Alba Berlin: Das Pokal-Aus des Syntainics MBC wirft Fragen auf

Nicole Brochlitz (r.) und der MBC hatten das Nachsehen.

Halle/MZ - Es fühlte sich an wie eine alptraumhafte Zeitschleife. Wieder lief „Don’t stop believin’“ über die Lautsprecher der SWH-Arena, wieder waren da diese leeren Blicke, die hängenden Schultern, wieder feierten Berlinerinnen, der Angstgegner, die Nemesis.