Sorgen um Schlüsselspielerin Immer wieder Alba Berlin: Das Pokal-Aus des Syntainics MBC wirft Fragen auf
Die Frauen des Syntainics MBC scheitern im Pokal mal wieder an Alba Berlin. Dabei lag der Basketball-Bundesligist komfortabel vorn. Reicht die Qualität einfach nicht?
Aktualisiert: 04.12.2025, 12:16
Halle/MZ - Es fühlte sich an wie eine alptraumhafte Zeitschleife. Wieder lief „Don’t stop believin’“ über die Lautsprecher der SWH-Arena, wieder waren da diese leeren Blicke, die hängenden Schultern, wieder feierten Berlinerinnen, der Angstgegner, die Nemesis.