Dessau/MZ. - Ein offener Haftbefehl ist am Dienstag, 2. Dezember, einem Mann in Dessau zum Verhängnis geworden. Eine Streife der Bundespolizei hatte den 49-Jährigen gegen 16.20 Uhr auf dem Dessauer Hauptbahnhof kontrolliert. Die Überprüfung seiner personenbezogenen Daten mit dem Fahndungsbestand der Polizei brachte einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main zum Vorschein.

Im Juli 2025 war der Deutsche wegen Diebstahls in drei Fällen durch das Amtsgericht Frankfurt/Main zu einer Geldstrafe von 240 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt worden. Da der Mann bislang die Geldstrafe nicht bezahlte und unbekannten Aufenthalts war, erließ die Staatsanwaltschaft im November den Haftbefehl. Die Einsatzkräfte nahmen den Gesuchten fest.

Den Haft abwendenden Betrag von 240 Euro konnte der Mann nicht aufbringen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Freiheitsstrafe von 15 Tagen anzutreten.