Der Freizeitpark Belantis steckte zuletzt in der Krise. Der neue französische Besitzer setzt nun voll auf das Thema Asterix. Der Gallier soll in Kombination mit zahlreichen Investitionen in neue Attraktionen dem Park zu viel mehr Besuchern verhelfen. Die erwarten auch längere Öffnungszeiten und neue Preise.

So soll Asterix künftig mehr Besucher in den Freizeitpark Belantis bei Leipzig locken

Asterix, Geschäftsführer Filip de Witte (l.) und Leiter Parc Operations Martin Endruhn hoffen, dass die Kraft der Gallier auch in Mitteldeutschland hilft

Leipzig/MZ - Ende Oktober erschien „Asterix in Lusitanien“ ­ - der neueste, 41. Band der französischen Comic-Reihe. In Deutschland ging er mit einer 1,8 Millionen Hefte starken Erstauflage in den Handel. Ein Beleg, dass der dauergedopte Gallier mit ausgeprägter Römerallergie auch hierzulande zieht. Daher sollen er, seine Freunde und 100 Millionen als Zaubertrank herhalten, um dem zuletzt lahmenden Freizeitpark Belantis wieder neue Kräfte zu verleihen. Dessen neuer Betreiber Compagnie des Alpes (CdA) stellte die Pläne am Donnerstag vor den Toren Leipzigs vor.