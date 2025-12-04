Der Weihnachtsmarkt und der „Advent in den Rosenhöfen“ laden ab Freitag in die Innenstadt ein. Wegen der Großveranstaltungen gibt es umfangreiche Straßensperrungen und Umleitungen.

Zahlreiche Straßen werden am Wochenende in Sangerhausen gesperrt. Grund sind die Veranstaltungen im Zentrum.

Sangerhausen/MZ. - Hunderte Gäste werden ab diesem Freitagnachmittag und -abend in Sangerhausen erwartet. Außer der Eröffnung des Weihnachtsmarkts ab 16 Uhr auf dem Marktplatz steigt auch der „Advent in den Rosenhöfen“, zu dem insgesamt 14 Höfe beziehungsweise Stände in der gesamten Innenstadt einladen. Die Veranstaltung soll sich dann am Samstag und am verkaufsoffenen Sonntag fortsetzen.