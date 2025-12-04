Nach Aus für Citymanager Rathaus-Center in Dessau kritisiert Stadt mit einem Instagram-Post: „Das wollt ihr ja nicht“
Auf Instagram hat das Rathaus-Center die Stadt Dessau-Roßlau verbal angegriffen. Die Verwaltung interessiere sich nicht für die Sorgen der Innenstadthändler, heißt es. Als Positiv-Beispiel dient eine Werbeaktion in Halle.
Aktualisiert: 04.12.2025, 11:15
Dessau/MZ. - Mit einem hämischen Beitrag im sozialen Netzwerk Instagram hat das Rathaus-Center Dessau die Stadtverwaltung verbal angegriffen und ihr mangelndes Interesse an der Situation des Innenstadthandels vorgeworfen.