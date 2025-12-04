Monika Backhaus ist seit Jahrzehnten Schaustellerin und auf dem Weihnachtsmarkt in Halle für ihre DDR-Waffeln und Kräppelchen bekannt. Nun steht ihr „Kleines Backhaus“ hinter der Tankstelle in Salzmünde. Wie es dazu gekommen ist.

Was macht in Salzmünde plötzlich ein einzelner Weihnachtsstand hinter der Tankstelle?

Monika Backhaus liebt ihr Schaustellerleben. Mit ihrem DDR-Softeis und der DDR-Waffel ist sie in der Region bekannt.

Salzmünde/Fienstedt/MZ. - Wer in diesen Tagen durch Salzmünde fährt, reibt sich unweigerlich die Augen. Direkt gegenüber vom Aldi, neben der Tankstelle, steht er: ein einzelner Weihnachtsmarktstand, festlich herausgeputzt, als hätte man ihn aus einem großen Markt herausgelöst und einfach hier abgestellt. Holzverkleidung, rote Schleife, kleine Tannenbäumchen auf dem Dach – und so viele Lichter, dass man selbst im Vorbeifahren kurz bremst und sich fragt: Was hat dieser eine Stand hier verloren?