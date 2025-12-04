Einzigartige DDR-Waffeln Was macht in Salzmünde plötzlich ein einzelner Weihnachtsstand hinter der Tankstelle?
Monika Backhaus ist seit Jahrzehnten Schaustellerin und auf dem Weihnachtsmarkt in Halle für ihre DDR-Waffeln und Kräppelchen bekannt. Nun steht ihr „Kleines Backhaus“ hinter der Tankstelle in Salzmünde. Wie es dazu gekommen ist.
Aktualisiert: 04.12.2025, 15:55
Salzmünde/Fienstedt/MZ. - Wer in diesen Tagen durch Salzmünde fährt, reibt sich unweigerlich die Augen. Direkt gegenüber vom Aldi, neben der Tankstelle, steht er: ein einzelner Weihnachtsmarktstand, festlich herausgeputzt, als hätte man ihn aus einem großen Markt herausgelöst und einfach hier abgestellt. Holzverkleidung, rote Schleife, kleine Tannenbäumchen auf dem Dach – und so viele Lichter, dass man selbst im Vorbeifahren kurz bremst und sich fragt: Was hat dieser eine Stand hier verloren?