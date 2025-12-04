Hiobotschaft für den Syntainics MBC: Rachel Arthur, die als Schlüsselspielerin gilt, wird dem Basketball-Bundesligisten bis Saisonende fehlen.

Halle/MZ/FAB - Auf das Aus im Pokal am Mittwochabend folgte für den Syntainics MBC der nächste Tiefschlag: Schlüsselspielerin Rachel Arthur hat sich im Spiel gegen Alba Berlin schwer verletzt, die Saison ist für sie vorbei.

Die Deutsch-Amerikanerin hat sich im ersten Viertel beim Kampf um einen Ball das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Das ergab die Untersuchung am Donnerstag. Arthur hatte nach der Verletzung noch versucht, ins Spiel zurückzukehren, aber eine Instabilität im Knie gespürt.

„Das ist unglaublich bitter“, sagte Trainer Timur Topal. „Sie hat gerade an Selbstvertrauen gewonnen, richtig gut gespielt“.

Die 31-Jährige war im Sommer vom Meister Keltern nach Halle gewechselt. Die ehemalige Nationalspielerin, die als eine der besten Verteidigerinnen der Bundesliga gilt, sollte das Team gemeinsam mit Romy Bär (38 Jahre) anführen.

Tragisch: 2023, als sie gerade Teil des Nationalteams geworden war, hatte sich Arthur bereits das Kreuzband im linken Knie gerissen, fiel für ein gesamte Spielzeit aus. „Ich musste fast wieder bei Null anfangen“, hatte Arthur im Sommer der MZ dazu gesagt. „Dadurch habe ich gemerkt, dass ich stärker bin, als ich dachte, körperlich, aber auch mental. Und ich habe gelernt, dass es wichtig ist, geduldig zu sein.“ Das muss sie jetzt wieder sein.

Beim MBC reißt der Ausfall von Arthur eine große Lücke. Eine Nachverpflichtung ist jetzt praktisch alternativlos.