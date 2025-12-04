weather wolkig
  4. Kritik in Dessau: Rathaus-Center vs. Stadtverwaltung - Insta-Post sorgt für Ärger

Nach Aus für Citymanager Rathaus-Center in Dessau kritisiert Stadt mit einem Instagram-Post: „Das wollt ihr ja nicht“

Auf Instagram hat das Rathaus-Center die Stadt Dessau-Roßlau verbal angegriffen. Die Verwaltung interessiere sich nicht für die Sorgen der Innenstadthändler, heißt es. Als Positiv-Beispiel dient eine Werbeaktion in Halle.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 04.12.2025, 15:23
Blick in das das Rathaus-Center Dessau. Das Center-Management wirft der Stadt fehlendes Engagement für den Handel in der Innenstadt vor.  Foto: Andreas Stedtler/Archiv

Dessau/MZ. - Mit einem hämischen Beitrag im sozialen Netzwerk Instagram hat das Rathaus-Center Dessau die Stadtverwaltung verbal angegriffen und ihr mangelndes Interesse an der Situation des Innenstadthandels vorgeworfen.