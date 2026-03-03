Auch der Ascherslebener Stadtrat hat die Machbarkeitsstudie zum neuen Gewerbegebiet bestätigt und beschließt den Organisationsaufbau. Jetzt stimmt noch die Stadt Seeland ab.

Der nächste Schritt zum interkommunalen Gewerbegebiet im Norden von Aschersleben ist genommen.

Aschersleben/MZ - Viel diskutiert und nun angenommen: Die Ascherslebener Stadträte haben in ihrer jüngsten Sitzung die Machbarkeitsstudie zum interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiet, das voraussichtlich zwischen Aschersleben und Winningen entstehen soll, mehrheitlich bestätigt. Auf rund 350 Hektar sollen Unternehmen hier größere Flächen angeboten werden, als es bisher möglich ist.