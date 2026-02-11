weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Geplante Ansiedlung: Neues Gewerbegebiet auf bestem Acker: Fluch oder Chance für Aschersleben?

Ein neues, 350 Hektar großes Gewerbegebiet an der Bundesstraße 180 zwischen Aschersleben und Winningen ist Bestandteil des Landesentwicklungsplans. Die Emotionen in den Orten kochen hoch.

Von Detlef Anders Aktualisiert: 11.02.2026, 07:52
Wir nördlich und südlich der Autobahn 36 bei Aschersleben ein neues, interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet entstehen?
Aschersleben/MZ - Sollen 3,5 Millionen Quadratmeter besten Ackerbodens bei Aschersleben künftig für die Industrieansiedlung zur Verfügung gestellt werden? Im Ortschaftsrat Winningen gab es in der jüngsten Sitzung eine lautstarke Welle der Empörung.