Ein neues, 350 Hektar großes Gewerbegebiet an der Bundesstraße 180 zwischen Aschersleben und Winningen ist Bestandteil des Landesentwicklungsplans. Die Emotionen in den Orten kochen hoch.

Neues Gewerbegebiet auf bestem Acker: Fluch oder Chance für Aschersleben?

Wir nördlich und südlich der Autobahn 36 bei Aschersleben ein neues, interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet entstehen?

Aschersleben/MZ - Sollen 3,5 Millionen Quadratmeter besten Ackerbodens bei Aschersleben künftig für die Industrieansiedlung zur Verfügung gestellt werden? Im Ortschaftsrat Winningen gab es in der jüngsten Sitzung eine lautstarke Welle der Empörung.