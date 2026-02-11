Die Beamten befragen Beteiligte und Zeugen zu dem Vorfall Ende Januar als ein 19-Jähriger mit Benzin übergossen wurde. Teile des Ablaufs stehen mittlerweile fest.

19-Jähriger in Schwenda mit Benzin übergossen - Was die Polizei dazu schon herausgefunden hat

Nach dem Vorfall in Schwenda, bei dem ein 19-Jähriger mit Benzin übergossen, angezündet und schwer verletzt wurde, ermittelt die Kripo.

Schwenda/MZ. - Nach dem gewaltsamen Vorfall in einem Ortsteil der Gemeinde Südharz Ende Januar laufen inzwischen die Vernehmungen von Beteiligten und Zeugen. Wie Polizeisprecherin Steffi Schwan erklärte, gehen die Ermittler davon aus, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis der Fall vollständig aufgeklärt ist. Einiges indes steht schon fest.