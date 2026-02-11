weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wirtschaft in Dessau-Roßlau: Spezialist für Panzerstahl - Salzgitter AG übernimmt Dessauer Traditionsfirma Thyrolf &Uhle

Der Stahlkonzert Salzgitter AG hat am Mittwoch eine Übernahme gemeldet. Mit der verbessere man sein „Defence Portfolio“. Was bislang bekannt ist.

11.02.2026, 12:00
Ein Blick in die Fertigung bei Thyrolf & Uhle im Jahr 2021. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/DPA/MZ. - Der Stahlkonzern Salzgitter übernimmt die Dessauer Firma Thyrolf & Uhle. Das hat das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Mit dem strategischen Zukauf erweitere man seine Kompetenzen im Zukunftsfeld Verteidigung und stärke sein „Defence Portfolio“.