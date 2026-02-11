News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 11. Februar 2026: „Waschbrett-Baumann“ verliert bei Brand (fast) alles +++ Angeklagte spricht über tödliche Stiche +++ Zaruba ist zurück in der HFC-Startelf
Bei einem Wohnhausbrand in Deutleben verliert Musiker „Waschbrett-Baumann“ fast sein ganzes Lebenswerk, im Prozess um den Tod einer Frau spricht die Angeklagte erstmals über die Tat, Kilian Zaruba ist plötzlich zurück in der Startelf beim HFC: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 11. Februar 2026, in Halle wichtig ist.
7.10 Uhr – Wie dringend muss das Stadthaus saniert werden?
In Halle wird über die Verwendung des Sondervermögens für Infrastruktur diskutiert. Die Sanierung des historischen Stadthauses wird dabei zum Streitfall. Wie schlecht steht es wirklich um das Haus?
Warnung an Stadträte: „Dann haben wir eine Ruine am Marktplatz“
6.48 Uhr – Weibliche Vordenker in der Uni zu sehen
Frauen waren in der Wissenschaft lange Zeit unsichtbar. In der aktuellen Ausstellung „Pioneering Women“ an der Uni Halle werden nun Portraits von historischen Vordenkerinnen präsentiert, die erst durch Künstliche Intelligenz in die Gegenwart gebracht werden konnten.
Mit KI in die Gegenwart geholt: Versäumte „Portr(AI)ts“ in der Uni Halle zeigen jetzt weibliche Vordenker
6.26 Uhr – HFC: Plötzlich Startelf für Kilian Zaruba
Kilian Zaruba hatte in der ersten Saisonhälfte kaum Spielzeit, stand im Winter vor einem Wechsel. Nutzt er jetzt seine Chance in neuer Abwehrformation?
Erst perspektivlos, jetzt Startelf: Wie Kilian Zaruba beim HFC die Schnelllebigkeit des Fußballs erlebt
6.12 Uhr – „Waschbrett-Baumann“ verliert (fast) alles
Beim Wohnhausbrand in Deutleben verliert Musiker Gerald „Waschbrett-Baumann“ Mehnert sein gesamtes Hab und Gut. Während sein Arbeitgeber eine Spendenaktion startet, spricht er über erste Pläne des Neuanfangs.
Wohnhausbrand im Saalekreis: Musiker „Waschbrett-Baumann“ verliert sein Lebenswerk – doch ein besonderer Gegenstand trotzt der Zerstörung
5.57 Uhr – Angeklagte spricht über tödliche Stiche
Weil sie eine andere Frau mit einem Messer getötet haben soll, muss sich eine 38-Jährige vor dem Landgericht Halle verantworten. Am zweiten Prozesstag äußerte sich Angeklagte erstmals vor Gericht. So hat sie geschildert, wie sie den Tatabend erlebt hat.
Tödliche Messerstiche auf der Silberhöhe in Halle: Das sagt die Angeklagte vor Gericht zu den Vorwürfen
