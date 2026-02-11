Bei einem Wohnhausbrand in Deutleben verliert Musiker „Waschbrett-Baumann“ fast sein ganzes Lebenswerk, im Prozess um den Tod einer Frau spricht die Angeklagte erstmals über die Tat, Kilian Zaruba ist plötzlich zurück in der Startelf beim HFC: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 11. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 10. Februar.

7.10 Uhr – Wie dringend muss das Stadthaus saniert werden?

In Halle wird über die Verwendung des Sondervermögens für Infrastruktur diskutiert. Die Sanierung des historischen Stadthauses wird dabei zum Streitfall. Wie schlecht steht es wirklich um das Haus?

Warnung an Stadträte: „Dann haben wir eine Ruine am Marktplatz“

Das altehrwürdige Stadthaus am Marktplatz von Halle wird zum Streitobjekt. (Archivfoto: Stadt Halle/Thomas Ziegler)

6.48 Uhr – Weibliche Vordenker in der Uni zu sehen

Frauen waren in der Wissenschaft lange Zeit unsichtbar. In der aktuellen Ausstellung „Pioneering Women“ an der Uni Halle werden nun Portraits von historischen Vordenkerinnen präsentiert, die erst durch Künstliche Intelligenz in die Gegenwart gebracht werden konnten.

Mit KI in die Gegenwart geholt: Versäumte „Portr(AI)ts“ in der Uni Halle zeigen jetzt weibliche Vordenker

Im Löwengebäude sind unter dem Titel „Pioneering Women“ neun wissenschaftliche Vordenkerinnen ausgestellt. (Foto: Thisbe Westermann)

6.26 Uhr – HFC: Plötzlich Startelf für Kilian Zaruba

Kilian Zaruba hatte in der ersten Saisonhälfte kaum Spielzeit, stand im Winter vor einem Wechsel. Nutzt er jetzt seine Chance in neuer Abwehrformation?

Erst perspektivlos, jetzt Startelf: Wie Kilian Zaruba beim HFC die Schnelllebigkeit des Fußballs erlebt

Kilian Zaruba (r.) spielte gegen Erfurt aufmerksam. (Foto: Imago/Köhn)

6.12 Uhr – „Waschbrett-Baumann“ verliert (fast) alles

Beim Wohnhausbrand in Deutleben verliert Musiker Gerald „Waschbrett-Baumann“ Mehnert sein gesamtes Hab und Gut. Während sein Arbeitgeber eine Spendenaktion startet, spricht er über erste Pläne des Neuanfangs.

Wohnhausbrand im Saalekreis: Musiker „Waschbrett-Baumann“ verliert sein Lebenswerk – doch ein besonderer Gegenstand trotzt der Zerstörung

Gerald Mehnert mit seinem Waschbrett bei einem Auftritt Udo Lindenbergs in Leipzig. (Foto: Gerald Mehnert)

5.57 Uhr – Angeklagte spricht über tödliche Stiche

Weil sie eine andere Frau mit einem Messer getötet haben soll, muss sich eine 38-Jährige vor dem Landgericht Halle verantworten. Am zweiten Prozesstag äußerte sich Angeklagte erstmals vor Gericht. So hat sie geschildert, wie sie den Tatabend erlebt hat.

Tödliche Messerstiche auf der Silberhöhe in Halle: Das sagt die Angeklagte vor Gericht zu den Vorwürfen

Ein Fall für das Landgericht: In einem derzeit laufenden Verfahren geht es um tödliche Messerstiche auf der Silberhöhe in Halle. (Foto: dpa)

