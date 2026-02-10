Weil sie eine andere Frau mit einem Messer getötet haben soll, muss sich eine 38-Jährige vor dem Landgericht Halle verantworten. Am zweiten Prozesstag äußerte sich Angeklagte erstmals vor Gericht. So hat sie geschildert, wie sie den Tatabend erlebt hat.

Tödliche Messerstiche auf der Silberhöhe in Halle: Das sagt die Angeklagte vor Gericht zu den Vorwürfen

Ein Fall für das Landgericht: In einem derzeit laufenden Verfahren geht es um tödliche Messerstiche auf der Silberhöhe in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Am ersten Prozesstag hatte sie noch geschwiegen. Seine Mandantin sei „zu sehr durch den Wind“, hatte Verteidiger Daniel Krug zu Verfahrensbeginn vor anderthalb Wochen erklärt, sie werde sich aber äußern. Am Dienstag berichtete die 38 Jahre alte Hallenserin nun vor dem Landgericht über den Abend des 9. August 2025, an dem sie laut Anklage eine andere Frau mit einem Messer tödlich verletzt haben soll. Was hat sie ausgesagt?