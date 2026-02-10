weather regen
Spendenaktion nach Feuer Wohnhausbrand im Saalekreis: Musiker „Waschbrett-Baumann“ verliert sein Lebenswerk – doch ein besonderer Gegenstand trotzt der Zerstörung

Beim Wohnhausbrand in Deutleben verliert Musiker Gerald „Waschbrett-Baumann“ Mehnert sein gesamtes Hab und Gut. Während sein Arbeitgeber eine Spendenaktion startet, spricht er über erste Pläne des Neuanfangs.

Von Luisa König 10.02.2026, 19:58
Bei einem Brand Ende Januar hat der Deutlebener Gerald Mehnert alles verloren.
Bei einem Brand Ende Januar hat der Deutlebener Gerald Mehnert alles verloren. (Foto: Marvin Matzulla)

Deutleben/MZ. - Als Gerald Mehnert in jener Nacht Ende Januar nach Deutleben zurückkehrt, ist sein Zuhause nur noch ein Flammenmeer. Blaulicht taucht den kleinen Ort in grelles Flackern, Löschfahrzeuge säumen die Straße. „Als ich ankam, brannte alles lichterloh“, sagt er. „Ich war sprachlos.“ Nun braucht Mehnert Hilfe und bittet um Spenden.