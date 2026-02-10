Konzert im Steintor Das gefällt Manfred Mann und seiner Earth Band so gut in Halle
Für ein Konzert im Steintor in Halle ist die legendäre Manfred Mann's Earth Band am Dienstagabend zu Gast in der Stadt. Es ist nicht der erste Auftritt hier. Und wenn es nach Gitarrist Mick Rogers geht, kann er sich sogar eine Rückkehr noch mal vorstellen - mit ganz besonderen Tönen.
Aktualisiert: 10.02.2026, 20:57
Halle (Saale)/MZ. - Im Steintor in Halle ist am heutigen Dienstag ein legendärer Name der Musikszene zu Gast: Manfred Mann’s Earth Band. Für den 85-jährigen Bandleader Manfred Mann und seine Truppe ist es dabei längst nicht der erste Auftritt in der Stadt.