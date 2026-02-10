Der Toom-Baumarkt in Halle-Silberhöhe macht dicht, nachdem das Veterinäramt des Saalekreises Ende 2024 fast 130 teils abgemagerte und kranke Hunde gerettet hatte, standen die Besitzer jetzt in Halle vor Gericht, eine Produktionsfirma will den Polizeiruf 110 in Halle halten: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 10. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 10. Februar 2026: Toom in Silberhöhe vor dem Aus +++ Urteil gegen Tierquäler aus Saalekreis in Halle +++ Noch eine Chance für den Polizeiruf?

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 9. Februar.

19.41 Uhr – Manfred Mann's Earth Band im Steintor

Für ein Konzert im Steintor in Halle ist die legendäre Manfred Mann's Earth Band am Dienstagabend zu Gast in der Stadt. Es ist nicht der erste Auftritt hier. Und wenn es nach Gitarrist Mick Rogers geht, kann er sich sogar eine Rückkehr noch mal vorstellen - mit ganz besonderen Tönen.

Konzert im Steintor: Das gefällt Manfred Mann und seiner Earth Band so gut in Halle

Vor dem Konzert seiner Earth Band im Steintor posiert Gitarrist Mick Rogers für die MZ noch mal am Merchandising-Stand. (Foto: Steffen Schellhorn)

Lesen Sie heute von Denny Kleindienst: Warum nutzen Wasserretter ihr Luftkissenboot nicht?

18.27 Uhr – Das ist der Podcast vom 10. Februar

Wird der Polizeiruf 110 aus Halle doch noch fortgesetzt? Was passiert mit dem Angeklagten, der seinen Drogenprozess schwänzte? Kann Burim Halili Abwehrchef beim HFC? Das und mehr zu hören gibt es im Podcast von Dienstag, 10. Februar.

18.05 Uhr – Toom macht dicht in Silberhöhe

Der Toom-Baumarkt in Halle-Silberhöhe macht dicht. Ist das der nächste Schlag für den Süden der Stadt? Wie es mit dem Standort weitergehen soll.

Toom-Baumarkt in Halle-Silberhöhe vor dem Aus: Was steckt wirklich dahinter?

Der Toom-Baumarkt in der Alten Heerstraße in Halle soll schon in wenigen Monaten Geschichte sein. Dann steht das Gebäude leer. (Foto: Marvin Matzulla)

16.48 Uhr – Upcyling: So wird Schmuck aus Omas Gabel

Aus altem Besteck wird neuer Schmuck: In einem kleinen Laden in der Innenstadt von Halle fertigt eine Schmuckdesignerin Unikate – oft aus Dingen mit Geschichte und mit dem Gedanken des Upcyclings.

Mit Video: Upcycling im Schmuckraum in Halle: Wie Omas alte Gabel zur neuen Halskette wird

In ihrem Laden stellt Dana Andr an einer Werkbank Schmuck selbst her. (Foto: Livia Müller)

16.13 Uhr – Tierquälerei: Das ist das Urteil des Amtsgerichts Halle

Ende 2024 retteten die Behörden im Saalekreis fast 130 teils verwahrloste Hunde von Grundstücken in Bad Lauchstädt und Bennstedt. Nun standen deren Besitzer vor dem Amtsgericht Halle. Dort zeigten sich die katastrophalen Lebensbedingungen der Vierbeiner. Es sei einer der schwersten Fälle von Tierquälerei in Sachsen-Anhalt, erklärte die Staatsanwältin.

Selbst Polizistin weint vor Gericht: Amtsgericht Halle fällt Urteil zu den 128 verwahrlosten Hunden von Bad Lauchstädt

Im Dezember holten die Behörden fast 130 Hunde von den Grundstücken der Angeklagten in Bad Lauchstädt und Bennstedt. (Foto: Katrin Sieler)

14.48 Uhr – Das wird die neue Stadionwurst des HFC

Die Fans haben bei einer anonymen Verkostung entschieden: Der Anbieter für die eigene Stadionbratwurst für den HFC ist gefunden. Es ist ein regionaler Traditionsbetrieb. Mit welchem Geschmack er überzeugen konnte.

Grillduell mit 1. FC Magdeburg: HFC bekommt in Halle eine eigene Stadionbratwurst - und so schmeckt sie

Das Etikett für die neue Stadionbratwurst des HFC gibt es schon. (Foto: Steffen Schellhorn) (Foto: Dirk Skrzypczak)

12.51 Uhr – HFC: Kann Burim Halili Abwehrchef?

Burim Halili ist als Hallenser beim HFC eine Identifikationsfigur. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft allerdings aus. Wie er mit der Situation umgeht.

Es geht um die Vertragsverlängerung: Kann Burim Halili Abwehrchef beim HFC?

Burim Halili (l.) zählt zu den kopfballstärksten Verteidigern der Regionalliga. (Foto: Objektfoto)

Warum hat der HFC nicht auf dem Transfermarkt zugeschlagen? Und: Was ist zum Brand des HFC-Bus in Frankfurt bekannt? In Folge 38, die seit vor dem Wochenende online ist, blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ auf Transfer-Flaute, Spiel-Absage und riesengroßen Schwachsinn.

11.58 Uhr – teilAuto: Carsharing als Genossenschaft

1992 von zehn Menschen in Halle als Verein gegründet, wurde der Carsharing-Anbieter „teilAuto“ zu einem profitablen Unternehmen. Jetzt kehrt die Firma zu ihren Wurzeln zurück - und wird eine Genossenschaft. Auch wenn sie seit 2016 in Leipzig sitzt, bleibt Halle für sie besonders wichtig.

Carsharing mit Wurzeln in Halle: Heute teilen nicht nur Überzeugungstäter das Auto

Genossen gesucht: Carsharing-Anbieter „teilAuto“ setzt auf viele Teilhaber statt auf Investoren oder Konzerne. (Foto: teilAuto)

10.48 Uhr – Drogenprozess: Angeklagter fehlt bei Auftakt

Bei einem 35-Jährigen werden mehrfach Drogen und Messer gefunden. Deshalb muss er sich jetzt in Halle vor Gericht verantworten. Weil der Angeklagte nicht auftaucht, ist der Richter knallhart.

Angeklagter schwänzt Prozess in Halle - Was ihm jetzt droht

9.54 Uhr – Olympia: Eishockey im Eisdom gucken

Wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der mutmaßlich besten Besetzung ihrer Geschichte ins olympische Turnier startet, können auch die Fans der Saale Bulls und andere Hallenser dabei sein - mit Live-Atmosphäre an der Eisfläche: Die Saalesparkasse lädt zum gemeinsamen Olympiagucken in den Eisdom ein.

Olympia in Halle: Gemeinsam Eishockey gucken im Eisdom

Wo normalerweise die Saale Bulls auf Torejagd gehen, werden zu Olympia die Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft übertragen. (Foto: Steffen Schellhorn)

8.22 Uhr – Ein Mitbewohner ernährt sich auf rein pflanzlicher Basis

In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 10. Februar geht es um einen Zeitgenossen, der in Wäldern, Wiesen und buschreichem Gelände beheimatet ist.

365 Tage, 365 Tiere: Tagaktiv und rein pflanzlich ernährt ist dieser Mitbewohner in Halle

Im Totholz findet dieser Mitbewohner zunächst sein Futter. (Foto: Steffen Schellhorn)

6.51 Uhr – Gibt es noch eine Chance für den Polizeiruf aus Halle?

Am kommenden Sonntag zeigt die ARD mit „Wanderer zieht von dannen“ den letzten TV-Krimi der bekannten Serie aus der Stadt. Selbst die Hauptdarsteller Peter Kurth und Peter Schneider bedauern das Aus für Halle. Jetzt sucht eine Produktionsfirma aus Halle nach Wegen, wie es doch noch weitergehen kann.

Stadt als Drehort: Kommt der Polizeiruf 110 doch nach Halle zurück?

Verabschieden sich als Kommissare mit dem Polizeiruf 110 aus Halle: Peter Schneider (links) und Peter Kurth. (Foto: MDR/Felix Abraham)

6.28 Uhr – Jordi Wegmann zieht es nach Bayern

Im September 2025 löste der HFC den Vertrag mit Jordi Wegmann auf. Nach „zwei Jahren zum Vergessen“, wie der Verteidiger sagte. Wo er einen Neuanfang versucht.

Raus aus der Vereinslosigkeit: Jordi Wegmann spielt jetzt für diesen Klub

Jordi Wegmann machte für den HFC nur ein Ligaspiel. (Foto: IMAGO/Köhn)

6.12 Uhr – Wie demokratisch ist der Rat in Halle? Ein Pro und Contra

Eigentlich repräsentiert der Stadtrat von Halle das Ergebnis der Kommunalwahl von 2024. Doch eine Fraktion, die damals über fünf Prozent bekam, ist nun von Abstimmungen in zwei wichtigen Ausschüssen ausgeschlossen.

Keine Stimme trotz Mandat? Warum der Stadtrat Halle seit 2026 undemokratisch erscheint

Der hallesche Stadtrat tagt regelmäßig im Festsaal des Stadthauses. (Foto: Jonas Nayda)

Darüber kann man durchaus diskutieren: Lesen Sie hier, warum Jonas Nayda dagegen ist und Isabell Sparfeld dafür.

5.56 Uhr – Halle an der Robert-Koch-Straße vor Abriss

Bäume wachsen aus der Fassade: Die alte Laufhalle in der Robert-Koch-Straße hat 60 Jahre auf dem Buckel. Die Bedingungen sind katastrophal. Jetzt soll sich das ändern.

Hier schuftete Thorsten Margis für sein fünftes Gold - Halles schäbigste Sportstätte wird abgerissen

Die alte Laufhalle ist schon eingezäunt. Der Abriss soll drei Monate dauern. (Foto: Dirk Skrzypczak)

