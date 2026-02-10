Bei einem 35-Jährigen werden mehrfach Drogen und Messer gefunden. Deshalb muss er sich jetzt in Halle vor Gericht verantworten. Weil der Angeklagte nicht auftaucht, ist der Richter knallhart.

Angeklagter schwänzt Prozess in Halle - Was ihm jetzt droht

Blick ins Landgericht Halle - hinter einer der Türen sollte gegen den 35-Jährigen verhandelt werden.

Halle (Saale)/MZ. - Richter Jan Stengel schüttelt den Kopf. „Das wär‘ doch nun wirklich nicht so schlimm gewesen, heute hierherzukommen“, sagt er. Doch der Angeklagte, der aktuell auf freiem Fuß ist, hatte sich scheinbar anders entschieden.