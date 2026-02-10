Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld nimmt bis Ende 2027 an einem Förderprogramm zur Verbesserung des ÖPNV teil. Es geht unter anderem um die bessere Anbindung von Industriegebieten. Wer davon profitieren kann und soll.

So oder ähnlich wie in Mansfeld-Südharz könnten die Kleinbusse auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld aussehen.

Köthen/MZ. - Dem Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) kommt immer mehr Bedeutung zu. Sei es bei der Erschließung neuer Wohngebiete, sei es bei den Zufahrten zu gerade entstandenen Gewerbeparks und Einkaufszentren oder auch nur zur Schließung von Lücken, die durch die Rationalisierung von Strecken entstanden sind, sich im Nachhinein aber doch noch als Gebiete mit einem gewissen Bedarf herausgestellt haben.