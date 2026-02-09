Die Besucher der ersten Prunksitzung des Bernburger Karnevalclubs haben am Wochenende einen ganz besonderen Moment erleben dürfen: einen Heiratsantrag. Welche Highlights es noch gegeben hat.

Überraschung auf der Bühne - Bernburgs Tanzmariechen erhält emotionalen Heiratsantrag

Tanzmariechen Anne Schmidt vom Bernburger Karnevalclub erhielt nach ihrem Auftritt (Foto, l.) von ihrem (Tanz-)Partner einen Heiratsantrag und das Publikum tobte.

Bernburg/MZ. - Tosender Beifall, Jubelrufe, Freudentränen. Doch all das war ausnahmsweise nicht wegen eines Auftritts auf der Bühne zu erleben gewesen, sondern wegen des wohl emotionalsten Moments am Samstagabend im Salzwerk Bernburg.