  4. Heiratsantrag auf Bernburgs Karnevalsbühne: Tanzmariechen sagt Ja!

Karneval Überraschung auf der Bühne - Bernburgs Tanzmariechen erhält emotionalen Heiratsantrag

Die Besucher der ersten Prunksitzung des Bernburger Karnevalclubs haben am Wochenende einen ganz besonderen Moment erleben dürfen: einen Heiratsantrag. Welche Highlights es noch gegeben hat.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 10.02.2026, 07:03
Tanzmariechen Anne Schmidt vom Bernburger Karnevalclub erhielt nach ihrem Auftritt (Foto, l.) von ihrem (Tanz-)Partner einen Heiratsantrag und das Publikum tobte. (Foto: K. Thormann)

Bernburg/MZ. - Tosender Beifall, Jubelrufe, Freudentränen. Doch all das war ausnahmsweise nicht wegen eines Auftritts auf der Bühne zu erleben gewesen, sondern wegen des wohl emotionalsten Moments am Samstagabend im Salzwerk Bernburg.