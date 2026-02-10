Die legendäre Laufhalle an der Robert-Koch-Straße wird abgerissen und weicht einer neuen Halle, eine Produktionsfirma will den Polizeiruf 110 in Halle halten, neuer Club für Ex-HFCler Jordi Wegmann: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 10. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 10. Februar 2026: Sportstätte: Laufhalle wird abgerissen +++ Noch eine Chance für den Polizeiruf? +++ Neuer Club für Jordi Wegmann

Was passiert heute am Montag, 9. Februar, in Halle?

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 9. Februar.

6.51 Uhr – Gibt es noch eine Chance für den Polizeiruf aus Halle?

Am kommenden Sonntag zeigt die ARD mit „Wanderer zieht von dannen“ den letzten TV-Krimi der bekannten Serie aus der Stadt. Selbst die Hauptdarsteller Peter Kurth und Peter Schneider bedauern das Aus für Halle. Jetzt sucht eine Produktionsfirma aus Halle nach Wegen, wie es doch noch weitergehen kann.

Stadt als Drehort: Kommt der Polizeiruf 110 doch nach Halle zurück?

Verabschieden sich als Kommissare mit dem Polizeiruf 110 aus Halle: Peter Schneider (links) und Peter Kurth. (Foto: MDR/Felix Abraham)

6.28 Uhr – Jordi Wegmann zieht es nach Bayern

Im September 2025 löste der HFC den Vertrag mit Jordi Wegmann auf. Nach „zwei Jahren zum Vergessen“, wie der Verteidiger sagte. Wo er einen Neuanfang versucht.

Raus aus der Vereinslosigkeit: Jordi Wegmann spielt jetzt für diesen Klub

Jordi Wegmann machte für den HFC nur ein Ligaspiel. (Foto: IMAGO/Köhn)

6.12 Uhr – Wie demokratisch ist der Rat in Halle? Ein Pro und Contra

Eigentlich repräsentiert der Stadtrat von Halle das Ergebnis der Kommunalwahl von 2024. Doch eine Fraktion, die damals über fünf Prozent bekam, ist nun von Abstimmungen in zwei wichtigen Ausschüssen ausgeschlossen.

Keine Stimme trotz Mandat? Warum der Stadtrat Halle seit 2026 undemokratisch erscheint

Der hallesche Stadtrat tagt regelmäßig im Festsaal des Stadthauses. (Foto: Jonas Nayda)

5.56 Uhr – Halle an der Robert-Koch-Straße vor Abriss

Bäume wachsen aus der Fassade: Die alte Laufhalle in der Robert-Koch-Straße hat 60 Jahre auf dem Buckel. Die Bedingungen sind katastrophal. Jetzt soll sich das ändern.

Hier schuftete Thorsten Margis für sein fünftes Gold - Halles schäbigste Sportstätte wird abgerissen

Die alte Laufhalle ist schon eingezäunt. Der Abriss soll drei Monate dauern. (Foto: Dirk Skrzypczak)

