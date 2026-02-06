Erste Fraktion aus Halle sagt Teilnahme am Neujahrsempfang von OB Alexander Vogt ab, ein „Polizist“ aus Halle auf Instagram sorgt für Argwohn und Anzeigen, das Debüt im Tor der Wildcats gegen den BVB wird zum großen Abend von Nicola Czaja: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 6. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

6.54 Uhr – So sieht Ex-Coach Ziegner die Lage beim HFC

Unter Torsten Ziegner hat der Hallesche FC die erfolgreichste Saison seiner jüngeren Vereinsgeschichte gespielt. Wie er seinen Ex-Klub einschätzt, wer für ihn Regionalligafavorit ist.

„Schröder hat nicht so viel Erfahrung“: Darum hat der HFC laut Torsten Ziegner keine Titelchance mehr

6.25 Uhr – Wildcats: Debüt gegen den Spitzenreiter

Mit Nicola Czaja haben die Wildcats eine neue Keeperin, die beim Spiel gegen den BVB debütiert hat. Ein großer Abend für die 21-Jährige. Wie sie ins Tor gekommen ist.

Torfrau durch Zufall: So erlebte Nicola Czaja ihr Debüt für die Wildcats

6.12 Uhr – Ärger um „Polizist“ aus Halle auf Instagram

Ein Mann aus Halle wird bei seinen Aktivitäten auf Instagram und TikTok von einer Gruppe beobachtet und wegen verschiedener Delikte angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ist den Vorwürfen nachgegangen. Macht sich der Mann wirklich an Kinder ran?

Beobachtung im Netz: „Polizist“ aus Halle auf Instagram - Strafbar oder nicht?

5.53 Uhr – Keinen Bock auf Party: Erste Fraktion boykottiert Neujahrsempfang

Am 16. Februar findet im Stadthaus der feierliche Neujahrsempfang der Stadt Halle statt. Doch nicht alle geladenen Gäste sind in Partystimmung. Eine Stadtratsfraktion hat geschlossen abgesagt.

Partystimmung Fehlanzeige - Erste Fraktion boykottiert feierlichen Neujahrsempfang der Stadt Halle

