Mit Nicola Czaja haben die Wildcats eine neue Keeperin, die beim Spiel gegen den BVB debütiert hat. Ein großer Abend für die 21-Jährige. Wie sie ins Tor gekommen ist.

Torfrau durch Zufall: So erlebte Nicola Czaja ihr Debüt für die Wildcats

Torfrau Nicola Czaja debütierte gegen den BVB, sie soll gegen den Notstand im halleschen Tor helfen.

Halle/MZ/TG. - Für den Ausgang des Spiels zwischen Union Halle-Neustadt und Borussia Dortmund war die Szene wenige Minuten vor der Halbzeitpause ziemlich irrelevant. Selbst wenn Alina Grijseels den Siebenmeter in diesem Moment nicht getroffen hätte, der BVB, Spitzenreiter der Handball-Bundesliga und später 39:29-Sieger, hätte die Partie dennoch locker gewonnen.