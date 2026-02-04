Der Deutsche Wetterdienst warnt vor akutem Glatteis im Landkreis Wittenberg. Was das für den Busverkehr bedeutet.

Glättewarnung: Das gilt jetzt für den Busverkehr im Landkreis Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Der Landkreis Wittenberg warnt – basierend auf aktuellen Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) – eindringlich vor erheblicher Glättegefahr.

Der DWD habe inzwischen eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis der Stufe 3 von 4 für den Landkreis herausgegeben.

Gültig ist die Warnung ab heute, 16.00 Uhr, bis voraussichtlich 21.00 Uhr.

Am späten Nachmittag habe sich die Lage deutlich verschärft. In zahlreichen Städten und Dörfern sei es inzwischen stellenweise sehr glatt, heißt es aus der Kreisverwaltung. Besonders Fußwege seien vielerorts komplett vereist.

In der Folge gehen derzeit vermehrt Meldungen über Stürze und Unfälle ein. Der DWD spricht von einer hohen Gefahr für Leib und Leben, insbesondere im Straßenverkehr sowie auf Geh- und Radwegen.

Um auf die Situation reagieren zu können, werden seit etwa 17.45 Uhr drei zusätzliche Rettungswagen aus der Schnelleinsatzgruppe der Johanniter-Unfall-Hilfe in Dienst genommen. Auch der Winterdienst sei informiert und entsprechend eingebunden.

Busse im Landkreis Wittenberg teilweise eingestellt

Der Busverkehr werde ab 17.30 Uhr partiell eingestellt. Fahrerinnen und Fahrer bringen ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit noch sicher in die Depots. Diese Maßnahme diene dem Schutz von Fahrgästen, Fahrpersonal und anderen Verkehrsteilnehmenden.

Die Verkehrslage sei bereits jetzt in einzelnen Orten deutlich beeinträchtigt. So sollen in Reinsdorf mehrere Pkw quer auf einer Pflasterstraße stehen.

Grund für die gefährliche Wetterlage sind plötzlich überfrierende Nässe oder gefrierender Regen. Bereits zuvor hatte der Kreis auf die Situation hingewiesen, bei der Regen auf gefrorene Böden und Oberflächen trifft und sofort gefriert.

In Ostdeutschland herrscht weiterhin Dauerfrost mit Temperaturen bis zu minus 7 Grad Celsius. Aus südlicher Richtung strömt eine feuchte Luftmasse heran, die auf die kalte, bodennahe Luft trifft.