Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen

Der Dauerfrost prägt auch den Februaranfang in Sachsen-Anhalt. In dieser Woche erreichen die Temperaturen kaum den Gefrierpunkt. Der Deutsche Wetterdienst warnt in zahlreichen Regionen vor gefrierendem Regen und Glätte.

Vorsicht ist geboten: Schnee und gefrierender Regen lassen die Straßen in Sachsen-Anhalt wieder glatt werden.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Feuchte Luft gelangt Mitte der Woche nach Sachsen-Anhalt und prägt das Wetter hierzulande. Die frostigen Temperaturen bleiben noch eine Weile. Am Wochenende blitzen jedoch leichte Plusgrade durch.

Amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis für folgende Regionen in Sachsen-Anhalt herausgegeben:

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Stendal

Kreis Börde

Magdeburg

Kreis Jerichower Land

Salzlandkreis

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Dessau-Roßlau

Kreis Wittenberg

Laut DWD besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Die Warnung gilt aktuell bis Donnerstag, 21 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung ausgeweitet oder verlängert wird.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor markanter Glätte

Auch in anderen Regionen Sachsen-Anhalts soll es am Donnerstag glatt werden. Der DWD hat daher eine amtliche Warnung vor markanter Glätte für folgende Gebiete herausgegeben:

Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Die Warnung gilt aktuell bis Donnerstag, 21 Uhr.

Unwetterwarnung im Osten: Gefrierender Regen erwartet

Am Donnerstag, dem 5. Februar, startet der Tag meist bedeckt. Vor allem in der Osthälfte rechnet der DWD mit gefrierendem Regen bis in die Nacht hinein. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 und +1 Grad.

In der Nacht zu Freitag, dem 6. Februar, bleibt es stark bewölkt und teils neblig-trüb. Weiterhin kann im Osten Glätte durch gefrierenden Regen oder Sprühregen möglich sein. Die Tiefstwerte liegen zwischen -4 und -1 Grad.

Gefrierender Sprühregen: Rutschiger Start ins Wochenende in Sachsen-Anhalt

Am Freitag, dem 6. Februar, dominieren viele Wolken, gebietsweise ist es erneut neblig-trüb. Die Temperaturen steigen auf 0 bis 3 Grad.

In der Nacht zum Samstag, dem 7. Februar, bleibt es bedeckt, regional ist mit gefrierendem Sprühregen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen den Angaben zufolge zwischen -2 und 0 Grad.

Achtung! DWD warnt vor Straßenglätte zum Wochenende

Vorsicht auf den Straßen ist auch am Samstag, dem 7. Februar, geboten. Gefrierender Regen sorgt für Glättegefahr. In der Altmark kann es zudem auch schneien. Die Temperaturen klettern leicht ins Plus: Laut DWD sind 2 bis 4 Grad zu erwarten.

In der Nacht zum Sonntag, dem 8. Februar, bleibt der Himmel wolkenverhangen. Auch in der Nacht besteht weiterhin Glättegefahr durch teils gefrierendem Regen. Die Temperaturen sinken wieder unter den Gefrierpunkt.

Neblig-trüb wird es weiterhin am Sonntag, dem 8. Februar. Örtlich setzt Sprühregen ein, der auch gefrieren kann. Die Höchsttemperaturen liegen um die 2 Grad.

In der Nacht zu Montag, dem 9. Februar, bleibt es bewölkt und neblig. Regional kann es durch den gefrierenden Sprühregen glatt werden. Die Temperaturen liegen zwischen -3 und -1 Grad.