Etliche Nebenstraßen in der Stadt sind auch nach Wochen nicht von Schnee geräumt und vereist. Welche Gründe die Stadtverwaltung anführt, welche Anliegerpflichten im Winter zu beachten sind und welche Glätte-Bilanz der DRK-Rettungsdienst zieht.

Die Streufahrzeuge des Betriebshofs, hier auf der Mühlstraße, können laut Stadtverwaltung nicht jede Straße streuen.

Bernburg/MZ. - Der Winter hat die Region weiter in seinem eisigen Griff. Die Straßenverhältnisse erschweren die Müllabfuhr. Vor einigen vereisten Strecken mussten die Mitarbeiter des Kreiswirtschaftsbetriebes mit ihren Entsorgungsfahrzeugen kapitulieren, die Abholtour fiel aus (die MZ berichtete). Doch warum streut in Bernburg der Betriebshof nicht auch die Nebenstraßen, obwohl laut Wetterprognosen die kalte Witterung anhalten soll?