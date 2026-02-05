Eil
Keiner will ausbauen Nach Rückzug der UGG: So will Quedlinburg doch noch Glasfaser bekommen
Nach dem Rückzug der UGG steht Quedlinburg beim Thema Glasfaser wieder am Anfang. Jetzt will die Stadtverwaltung einen geförderten Ausbau anstoßen.
05.02.2026, 19:15
Quedlinburg/MZ. - Nachdem sich das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ zurückgezogen hat, in Quedlinburg und den Ortsteilen keinen Glasfaserausbau mehr vornehmen will, schlägt die Stadtverwaltung nun einen anderen Weg ein: „Wir gehen jetzt konsequent in Richtung eines geförderten Ausbaus“, sagte Henning Rode, Wirtschaftsförderer bei der Stadtverwaltung Quedlinburg.