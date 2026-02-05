Nach dem Rückzug der UGG steht Quedlinburg beim Thema Glasfaser wieder am Anfang. Jetzt will die Stadtverwaltung einen geförderten Ausbau anstoßen.

Nach Rückzug der UGG: So will Quedlinburg doch noch Glasfaser bekommen

Doch noch Glasfaser: Für Quedlinburg und seine Ortsteile will die Stadtverwaltung nun den Weg in Richtung eines geförderten Ausbaus gehen.

Quedlinburg/MZ. - Nachdem sich das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ zurückgezogen hat, in Quedlinburg und den Ortsteilen keinen Glasfaserausbau mehr vornehmen will, schlägt die Stadtverwaltung nun einen anderen Weg ein: „Wir gehen jetzt konsequent in Richtung eines geförderten Ausbaus“, sagte Henning Rode, Wirtschaftsförderer bei der Stadtverwaltung Quedlinburg.