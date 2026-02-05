weather gefrierenderregen
  4. Keiner will ausbauen: Nach Rückzug der UGG: So will Quedlinburg doch noch Glasfaser bekommen

Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen
Keiner will ausbauen Nach Rückzug der UGG: So will Quedlinburg doch noch Glasfaser bekommen

Nach dem Rückzug der UGG steht Quedlinburg beim Thema Glasfaser wieder am Anfang. Jetzt will die Stadtverwaltung einen geförderten Ausbau anstoßen.

Von Petra Korn 05.02.2026, 19:15
Doch noch Glasfaser: Für Quedlinburg und seine Ortsteile will die Stadtverwaltung nun den Weg in Richtung eines geförderten Ausbaus gehen.
Quedlinburg/MZ. - Nachdem sich das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ zurückgezogen hat, in Quedlinburg und den Ortsteilen keinen Glasfaserausbau mehr vornehmen will, schlägt die Stadtverwaltung nun einen anderen Weg ein: „Wir gehen jetzt konsequent in Richtung eines geförderten Ausbaus“, sagte Henning Rode, Wirtschaftsförderer bei der Stadtverwaltung Quedlinburg.