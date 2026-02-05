Beobachtung im Netz „Polizist“ aus Halle auf Instagram - Strafbar oder nicht?

Ein Mann aus Halle wird bei seinen Aktivitäten auf Instagram und TikTok von einer Gruppe beobachtet und wegen verschiedener Delikte angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ist den Vorwürfen nachgegangen. Macht sich der Mann wirklich an Kinder ran?