Beobachtung im Netz „Polizist“ aus Halle auf Instagram - Strafbar oder nicht?

Ein Mann aus Halle wird bei seinen Aktivitäten auf Instagram und TikTok von einer Gruppe beobachtet und wegen verschiedener Delikte angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ist den Vorwürfen nachgegangen. Macht sich der Mann wirklich an Kinder ran?

Von Undine Freyberg Aktualisiert: 05.02.2026, 20:25
Ein Mann aus Halle präsentiert sich auf Instagram und TikTok und wird dabei seit langem von einer Gruppe beobachtet. Macht er sich strafbar?
Ein Mann aus Halle präsentiert sich auf Instagram und TikTok und wird dabei seit langem von einer Gruppe beobachtet. Macht er sich strafbar? (Foto: Undine Freyberg)

Halle (Saale)/MZ. - Ein Mann aus Halle scheint sich auf Instagram als Polizist auszugeben, verbreitet Videos, geht auf TikTok jeden Tag live. Eine Gruppe wachsamer Beobachter vermutet hinter ihm jemanden, der sich an Kinder ranmacht.