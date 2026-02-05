Eil
Chemieindustrie Sachsen-Anhalt unter Druck Domo in Leuna: Land zahlt 31,6 Millionen Euro für Weiterbetrieb der Anlagen
Bis Ende März will das Land die Anlagen von Domo weiterlaufen lassen und finanziert dies. Im Landtag stehen nun die Kosten nicht nur für den Weiterbetrieb im Fokus.
05.02.2026, 20:06
Leuna/MZ. - Bis Ende März laufen die Anlagen des Chemieunternehmens Domo Caproleuna am Standort in Leuna mit Finanzierung des Landes weiter. Dieser Weiterbetrieb und das mögliche sichere Herunterfahren der Anlagen soll das Land 31,6 Millionen Euro kosten.