In Amsdorf nimmt die geplante schwimmende Photovoltaikanlage auf Becken 6 weiter Fahrt auf. Das Genehmigungsverfahren läuft, und die Gemeinde bewertet das Projekt zunehmend positiv.

Amsdorf/MZ/bth - Die Pläne für eine schwimmende Photovoltaikanlage im Tagebau Amsdorf kommen weiter voran. Nach Angaben von Getec-Pressesprecher Arne Oltrogge befindet sich das Projekt derzeit in der Genehmigungsphase. Die Anlage soll auf dem sogenannten Becken 6 errichtet werden, einem künstlichen Aschespülbecken auf dem Romonta-Gelände, das weder als natürlicher See gilt noch für Erholung oder Wassersport vorgesehen ist.