  Floating-Photovoltaik im Tagebau: Romonta in Amsdorf: Starttermin für schwimmende PV-Anlagen rückt näher

In Amsdorf nimmt die geplante schwimmende Photovoltaikanlage auf Becken 6 weiter Fahrt auf. Das Genehmigungsverfahren läuft, und die Gemeinde bewertet das Projekt zunehmend positiv.

05.02.2026, 19:45
Blick auf die Tagebauseen in Amsdorf.
Blick auf die Tagebauseen in Amsdorf. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Amsdorf/MZ/bth - Die Pläne für eine schwimmende Photovoltaikanlage im Tagebau Amsdorf kommen weiter voran. Nach Angaben von Getec-Pressesprecher Arne Oltrogge befindet sich das Projekt derzeit in der Genehmigungsphase. Die Anlage soll auf dem sogenannten Becken 6 errichtet werden, einem künstlichen Aschespülbecken auf dem Romonta-Gelände, das weder als natürlicher See gilt noch für Erholung oder Wassersport vorgesehen ist.