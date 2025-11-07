Das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ hat 2023 einen flächendeckenden Glasfaserausbau in Quedlinburg und seinen Ortsteilen angekündigt – doch passiert ist bisher nichts. Jetzt steht fest: Das Projekt wird nicht umgesetzt. Wie es nun weitergehen soll.

Quedlinburg/MZ. - Glasfaser für alle in Quedlinburg – in der Kernstadt ebenso wie in den Ortsteilen Gernrode, Bad Suderode, Quarmbeck, Münchenhof, Gersdorfer Burg, Morgenrot und Haferfeld – hat das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ Anfang 2023 angekündigt – und von einem etwa zwei Jahre dauernden Ausbau gesprochen. Umgesetzt wurde – nichts. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.