Er schreibt Songs über Umbrüche und produziert Musik für andere Künstler. Jetzt steht der Hallenser Leander Gronem im Bundesfinale des Wettbewerbs local heroes und könnte als „Bester Newcomer-Act Deutschlands“ ausgezeichnet werden.

The Voice-Star Leander Gronem aus Halle jetzt für „Bester Newcomer-Act Deutschlands“ nominiert

Leander Gronem steht im Studio des „Lichthaus Halle“ am Mikrofon. Hier feilt der 25-Jährige an seinen Songs.

Halle (Saale)/MZ. - Im kleinen Tonstudio im Lichthaus sitzt Leander Gronem vor dem Bildschirm. Nebenan: ein Raum im Raum mit Mikros, Gitarren, Schlagzeug: alles bereit zur Aufnahme. „Im Moment ist Musik mein Hauptgeschäft“, sagt der 25-Jährige und lächelt.