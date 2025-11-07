weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Musik aus Halle: The Voice-Star Leander Gronem aus Halle jetzt für „Bester Newcomer-Act Deutschlands" nominiert

Er schreibt Songs über Umbrüche und produziert Musik für andere Künstler. Jetzt steht der Hallenser Leander Gronem im Bundesfinale des Wettbewerbs local heroes und könnte als „Bester Newcomer-Act Deutschlands“ ausgezeichnet werden.

Von Hanna Schabacker 07.11.2025, 20:00
Leander Gronem steht im Studio des „Lichthaus Halle“ am Mikrofon. Hier feilt der 25-Jährige an seinen Songs.
Leander Gronem steht im Studio des „Lichthaus Halle“ am Mikrofon. Hier feilt der 25-Jährige an seinen Songs. (Foto: Hanna Schabacker)

Halle (Saale)/MZ. - Im kleinen Tonstudio im Lichthaus sitzt Leander Gronem vor dem Bildschirm. Nebenan: ein Raum im Raum mit Mikros, Gitarren, Schlagzeug: alles bereit zur Aufnahme. „Im Moment ist Musik mein Hauptgeschäft“, sagt der 25-Jährige und lächelt.